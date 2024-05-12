11 خبرا سارا للمصريين قبل عيد الأضحى 2024.. زيادة مرتبات وطرح وحدات سكنية

أخبار سارة ينتظرها المصريون قبل قدوم عيد الأضحى 2024، وفقًا لما أوضحته الحكومة في ظل سعيها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومن أبرز تلك القرارات والإجراءات الهامة التي يتم تطبيقها قبل عيد الأضحى، ما يلي:

زيادة مرتبات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الأجور

- زيادة مرتبات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الأجور بدءًا من 21 مايو.

- صرف معاشات تكافل وكرامة بزيادة الدفعة الرابعة 15 مايو والدفعة الخامسة 15 يونيه.

- فتح محطات الخط الثالث للمترو وعددها 5 محطات في 15 مايو وهي: «جامعة الدول، وادي والنيل، بولاق الدكرور، التوفيقة وجامعة القاهرة».

- فتح جميع المتاحف بالمجان 18 مايو تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف.

- صرف السلع التموينية لشهر يونيه قبل العيد بأسبوعين 1 يونيه.

- ثبات أسعار 31 سلعة في قائمة السلع التموينية.

- طرح وحدات الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر المطلة على الأهرامات وعددها 980 وحدة.

- استمرار مهلة سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي المتأخرة من الحاجزين حتى 9 يونيه.

- انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع 10 يونيه.

تبكير صرف مرتبات يونيه إلى يوم 9 من الشهر ذاته بدلا من 21.