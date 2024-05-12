بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة.. اعرف جدول كل شُعبة

اقترب موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ أول أيام الامتحانات 10 يونيو المقبل وتنتهي 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة، للشُعب الـ3 «أدبي، علمي علوم، علمي رياضة»، مُعلنًة الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، كما يلي.

جدول الشُعبة الأدبية

- الأربعاء 12 يونيو: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- السبت 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

- يوم 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-يوم 6 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا.

- يوم 10 يوليو: امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يوم 17 يوليو: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول الشُعبة العلمية «علوم»

- يوم الاثنين 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

- يوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء.

- يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو 2024: الكيمياء.

- يوم 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- يوم 17 يوليو 2024: الأحياء.

جدول الشُعبة العلمية «رياضة»

- التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 10 يونيو.

- امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء 12 يونيو.

- امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو.

- امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو.

- امتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو.

- امتحان الكيمياء يوم 6 يوليو.

- امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو.

- امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو.