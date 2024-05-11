محافظ الغربية يناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة لمراجعة مناهج طلاب الثانوية العامة

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة بمسؤولي مؤسسة حياة كريمة لمناقشة اليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة «تقدر في 10 أيام لمواجهة شبح الثانوية العامة»، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

أشار مسؤولي حياة كريمة بالغربية، إلى أن مبادرة مراجعة الثانوية العامة، تتضمن تقديم مراجعات إلى جميع مواد الشعب الثلاث علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي، للطلاب بجميع مراكز محافظة الغربية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها.

بناء الإنسان

وأوضح أن مبادرة مراجعة الثانوية العامة، تأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة وخاصة الشباب أساس تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

تنسيق الجهات

ووجه محافظ الغربية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة لاختيار المدارس أو مراكز الشباب أو القاعات المناسبة والجاهزة لاستقبال المبادرة بمراكز المحافظة.