«القومي لذوي الإعاقة» يشارك في مؤتمر مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة في دورته الثانية، والمقرر إقامة فعالياته، خلال الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري.

مهرجان إيزيس الدولي

من جانبها، أعربت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها باختيارها ضيف شرف المهرجان، وكذلك بالمشاركة في فاعليات الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والذي يعد مهرجانا سنويا نوعيا متخصصا في عروض المسرح، المعنية بقضايا المرأة التي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، ومن داخلها قضايا المرأة ذات الإعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المهرجان في دورته الثانية يضم 17 عرضا مسرحيا من 7 دول مختلفة، والعروض التي تتناولها هذه الدورة تعكس إبداع النساء والتجارب المختلفة الحداثية في الإبداع النسوي، وتناول الدورة لعدد من القضايا التي تهم مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتماس مع قضاياهم التي تقدم من خلال المشاركين في الأداء التمثيلي من ذوي الإعاقة، أو من الكتاب أو من العارضين أنفسهم.

وزارة الشباب والرياضة

جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي للمهرجان شهد حضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية لهذه الدورة، والفنان فتحي عبدالوهاب، والكاتبة والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، والدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا ومستشار مناحي الحياة في مؤسسة مصر الخير، والإعلامية مشيرة موسى والناقد الفني محمد عبدالرحمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين، مديرتا المهرجان، ومنى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان.