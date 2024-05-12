تحتفل الفنانة ريم سامي وشقيقة المخرج محمد سامي بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم الجمعة المقبل 17 مايو، بعد مرور شهر على عقد قرانها.

موعد ومكان حفل زفاف ريم سامي على رجل الأعمال محمد المغازي

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة المُطلة على النيل، بحضور عائلتها والأصدقاء ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة.

معلومات عن الفنانة ريم سامي

وُلدت الفنانة ريم سامي بمحافظة القاهرة في 10 يوليو عام 1990، تخرجت ريم سامي من الجامعة البريطانية بالقاهرة، هي شقيقة المُخرج المصري محمد سامي، بدأت مسيرتها الفنية في عام 2018 حين شاركت في مسلسل «للحب فرصة أخيرة».

توالت أعمال ريم سامي في الدراما التليفزيونية، أبرزها المشاركة في مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.

آخر أعمال ريم سامي

آخر أعمال ريم سامى مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، وعبير صبري، وأحمد فهيم، ومحمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، ونانسي صلاح، ومحمد علي رزق، ودعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، وهلا السعيد، وعدد آخر من النجوم.