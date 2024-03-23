موعد ومكان حفل زفاف ريم سامي بعد عقد قرانها

احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي، أمس، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

موعد ومكان حفل زفاف ريم سامي

وعلمت "الوطن"، من مصادرها الخاصة، أن الفنانة ريم سامي استقرت على إقامة حفل زفافها على محمد المغازي في شهر مايو المقبل بأحد الفنادق في منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني حفل زفاف ريم سامي على محمد المغازي.

نجاح ريم سامي في "حدوتة منسية"

وحققت الفنانة ريم سامي نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بمشاركتها في مسلسل حدوتة منسية، الذي تدور أحداثه في إطار درامي، إذ يتناول العمل قصة امرأة تمتلك مصنع رخام، وتجد نفسها في مواقف صعبة، وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.

شارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، طارق صبري، محمد علي رزق، هبة عبد الغني، وغيرهم.