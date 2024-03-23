أول تعليق من ريم سامي بعد عقد قرانها

احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها مساء أمس على شاب من خارج الوسط الفني وهو محمد المغازي، من خلال حفل عائلي حضرته العائلتان، وعقد القران الشيخ خالد الجندي في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

ريم سامي تنشر صورة مع عريسها

وفي أول تعليق للفنانة ريم سامي بعد عقد قرانها، نشرت صورة تجمعها بعريسها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت عليها: 22.3.2024 واكتفت بوضع قلب أحمر.

آخر أعمال ريم سامي

وكانت الفنانة ريم سامي احتفلت بخطبتها على محمد المغازي في يناير الماضي، وشاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل حدوتة منسية والذي تم عرضه في الموسم الشتوي قبل انطلاق الموسم الرمضاني مباشرة، وشارك فى بطولته الفنانة القديرة سوسن بدر إذ جسدت شخصية ابنتها بالأحداث، وكانت تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول المشكلات العائلية والميراث والتبني وغيرها من القضايا المهمة.