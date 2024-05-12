جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط كبير في المعارك الجارية بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إصابة أحد كبار ضباطه في المعارك الجارية في قطاع غزة، وهذه هي أول إصابة تسجل لضابط برتبة عالية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

الفصائل الفلسطينية تصيب عميد في جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن الإذاعة الإسرائيلية «كان» التي كتبت تغريدة على حسابها بتويتر، أن «العميد» يوجيف بار شيشت، نائب مراقب المنظومة الدفاعية، أصيب في المعارك مع الفصائل الفلسطينية في حي الزيتون في غزة يوم الجمعة الماضي.

وذُكر أن العميد بار شيشت تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أصيب بجروح متوسطة، وأفادت إذاعة «كان» بأن عائلة العميد بار شيشت أُبلغت بالحادثة.

وبحسب التقرير، فأن «يوجيف» الذي كان يشغل منصب نائب رئيس «الإدارة المدنية»، أدلى بتصريح خلال مقابلة نشرت على الإنترنت في الرابع من نوفمبر الماضي من داخل غزة، حيث قال: «من يعود إلى هنا (غزة)، إذا عاد بعد ذلك، سيجد أرضا محروقة، لا بيوت، لا زراعة، لا شيء، ليس لديهم مستقبل».

ووفقًا لتقرير موقع سبوتنيك الروسي، نقلاً عن الموقع الإلكتروني للقناة، أصيب العميد بار شيشت بشظية خلال اشتباك وقع في حي الزيتون شمال قطاع غزة، وأشار الموقع إلى أن شيشت هو أكبر ضابط يصاب في القتال داخل القطاع منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.