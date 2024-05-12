طريقة عمل البصل المخلل .. طعم لا يقاوم بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل البصل المخلل، من أشهر الوصفات التي تحرص السيدات على معرفة أسرارها، للحصول على بصل مخلل طعمه مثل المحلات، لتقديمه بجانب المأكولات المختلفة، إذ أنه من المخللات التي يحبها أفراد الأسرة وهو من أساسيات البيوت المصرية، ويمكن لربات المنازل إعداده بأكثر من وصفة بأقل الإمكانيات.

طريقة عمل البصل المخلل

مقادير البصل المخلل، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، الذي قدمته على قناة «سي بي سي سفرة» في برنامجها «على قد الإيد»:

بصل صغير.

عصير ليمون.

ملح وكمون.

ورق لورا.

سكر.

هريسة ثوم.

كرفس وكزبرة.

خل.

طريقة عمل البصل المخلل

ضعي الملح والثوم والكرفس والليمون والجزر والفلفل في الكبة وأفرميهم جيدا.

ضيفي على الخليط المفروم الملح والسكر وهريسة الشطة والخل.

قلبي كل الخليط معًا.

قطعي كزبرة وضفيها على الخليط.

ضعي الخليط على البصل وقلبيهم.

ضعيهم في برطمان محكم.

ضيفي الخل والملح والليمون.

اتركيه ليكمل تسويته لمدة أسبوع.

مقادير طريقة البصل المخلل

طريقة أخرى لعمل البصل المخلل بأسهل الوصفات:

كيلو بصل.

نصف كيلو جزر.

فلفل أحمر.

كوبان خل.

ملعقة سكر وملح.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة خردل.

طريقة تحضير البصل المخلل

ضعي كوبان من الخل على النار حتى يغلي.

ضيفي البصل ليغلي غلوه واحدة.

ارفعيه ثم ضيفي الجزر ليغلي مرة أخرى.

ارفعيه من على النار وضيفي الفلفل.

اطحني الخردل وضيفيه مع السكر.

ضيفي الملح والكركم والتوابل على البصل.

قلبيهم ثم ضيفي الخل واحتفظي بالمخلل في برطمانات.

طريقة تخليل البصل

على طريقة الشيف شربيني، طريقة عمل مخلل البصل في خطوات سهلة:

المقادير:

كيلو بصل.

كوب ملح.

كوب خل أبيض.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل.

طريقة تحضير البصل المخلل

قشري البصل وضعي مع الملح في وعاء.

صبي الماء المغلي حتى يغمر البصل.

غطى الوعاء واتركيه يومين مع التقليب.

صفى البصل من الماء.

ضعي البصل في وعاء.

وضيفي عليه الماء المغلي مرّة أخرى.

اتركي البصل لمدة خمس دقائق.

صفي من الماء.

ضعي البصل في ماء مغلي مرة أخرى.

ضعي البصل قبل أن يبرد في وعاء.

ضيفي الخل مع البهارات والفلفل والسكر.

ملعقة الملح ويترك على النار لمدة ربع ساعة في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع حتى ينضج، لعمل طريقة عمل البصل المخلل.

إزاي أعمل بصل مخلل؟

المقادير:

اثنان كيلو بصل.

كوبان ملح الطعام.

أربعة أكواب خل.

ملعقة طعام سكر.

طريقة البصل المخلل بالبهارات