احذر الإفراط في تناوله على الفطار.. ماذا يفعل المخلل بجسمك؟

يحرص كثير من الأشخاص على تناول المخللات بكميات كبيرة، خلال تناول وجبة الإفطار، وقد لا يعتقد البعض أنها تمثل خطورة شديدة، علما بأن أضرارها كثيرة وتصيبك بحالة من الارتباك والتعب، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى الضغط المرتفع.

أضرار المخللات على الجسم

تحتوي المخللات بشكل عام على نسبة كبيرة من الأملاح، ربما تؤثر بالسلب على صحة الجسم، وتشكل خطورة كبيرة، لأن هناك احتمالية لإصابة الشخص بالجفاف عند الإصراف في تناول المخللات، وهناك مخاطرأخرى تسببها المخللات، أهمها حسب ما أكدته أخصائية التغذية نرمين عبد التواب:

- ارتفاع ضغط الدم.

- الشعور بالخمول والتعب بعد تناوله.

- زيادة أملاح الجسم مما يشكل عبء على الكلى.

- انتفاخ البطن.

- اضطراب الجهاز الهضمي والشعور بآلام في المعدة والقولون.

هل للمخللات فوائد؟

المخللات من الأطعمة التي تساعد على فتح الشهية، وتحتوي بعض مكوناتها على نسبة من الكالسيوم، التي يستفيد منها الجسم، بشرط عدم الإفراط في تناولها، وفقًأ لما أكدته أخصائية التغذية في حديثها لـ«الوطن».

مشروبات ينصح بتناولها لتجنب العطش

العطش من أبرز المشكلات التي تواجه كثير من الأشخاص خلال فترة الصيام، وهناك مشروبات ينصح بتناولها للتقليل من هذا الشعور، أبرزها:

الكيوي:

يعد الكيوي من المشروبات التي تحافظ على رطوبة الجسم، وتقلل الشعور بالعطش، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف، لذا ينصح بتناوله خلال شهر رمضان، للتخلص من الشعور بالعطش.

الموز:

تحتوي فاكهة الموز على نسبة كبيرة من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تقليل الشعور بالعطش طوال ساعات الصيام، وتنصح أخصائية التغذية نرمين عبد التواب بتناوله كثمرة أو عصير في وقت السحور، إذ يعد الخيار الأمثل لمن يعاني من مشكلة العطش في رمضان.