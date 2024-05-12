آخر تحديث لأسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 12-5-2024 بالبنوك

استقرت أسعار عملات دول «البريكس»، مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-5-2024 في البنوك، خلال منتصف التعاملات اليومية، وأبرزها سعر الريال السعودي الذي سجل 12.61 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار عملات «دول البريكس»، وفق آخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها.

عملات دول البريكس

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الروبل روسي في البنك المركزي الروسي

سجل سعر الجنيه المصري نحو 51 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.18 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وصل سعر الراند الجنوب إفريقي إلى 2.55 جنيه.

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.014 جنيه.