دعابة حول «جوني ديب» تثير الغضب تجاه فيلم The Fall Guy

دعابة حول جوني ديب وآمبر هيرد في فيلم The Fall Guy، آثارت حالة من الغضب لدى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع مؤلف الفيلم درو بيرس، للخروج لتوضح السبب وراء تقديم تلك الدعابة التي أثارت الجدل.

وجاءت الدعابة على لسان شخصية المنتجة جيل ماير «هانا وادينجهام»، حين دخلت إلى منزل مخرجة فيلمها جودي مورينو «إميلي بلانت»، وشاهدت غرفة المعيشة في حالة فوضى شديدة، قالت: «يبدو الأمر كما لو أن آمبر وجوني كانا هنا للتو»، وهو الأمر الذي قوبل بالنقد في بعض تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على منصة «X»، لأنهم شعروا أن الدعابة تقلل من قضايا العنف المنزلي، وفقا لما نشره موقع «فوربس».

ومن جانبه، أوضح مؤلف الفيلم درو بيرس أن الهدف من الدعابة كان إظهار مدى فظاعة شخصية المنتجة جيل ملير في الفيلم، متابعا: «لا يمكن لأي إنسان محترم أن يلقي نكتة حول هذا الموضوع، ومن الواضح أن شخصية جيل ليست إنسانًا محترمًا، إنها شريرة وتقول أشياء فظيعة، وهذه مجرد واحدة منها».

تفاصيل فيلم The Fall Guy

وحقق فيلم The Fall Guy إيرادات بلغت 39.5 مليون دولار في دور العرض السينمائي في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما وصل إجمالي الإيرادات العالمية للفيلم لـ 76.2 مليون دولار.

الفيلم من رايان جوسلينج، إيميلي بلانت، هانا وادنجهام، تيريزا بالمر، ستيفاني هسو، ووينستون ديوك، ومن إخراج ديفيد ليتش.