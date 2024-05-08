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اليوم.. انطلاق عرض فيلم Escape في دور العرض المصرية

كتب:

أميرة عزالدين
04:50 م | الأربعاء 08 مايو 2024
بوستر فيلم Escape

بوستر فيلم Escape

ينطلق اليوم، عرض فيلم الإثارة والتشويق Escape في دور العرض المصرية، وتدور قصته عن صراع 10 نساء للبقاء على قيد الحياة في الصحراء الضارية.

قصة فيلم Escape 

تدور أحداث فيلم Escape حول 10 نساء يجدن أنفسهن محتجزات من قبل تجار بشر، وتقود ممرضة وراقصة، المجموعة في محاولة جريئة للفرار والقتال من أجل النجاة في الصحراء القاسية، ويتسابقن مع الزمن لتجنب المطاردين، في معركة من أجل الحرية والبقاء على قيد الحياة.

أبطال فيلم Escape 

فيلم Escape من إخراج وكتابة هوارد ج. فورد، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم سارة ألكسندرا ماركس، و كسينيا إسلاموفا، وصوفي رانكين، وشون كرونين، ويتمتع الفيلم بتصوير سينمائي مذهل من قبل ترافيليان سكيبالدي، الذي يلتقط بجمال الطبيعة الخلابة وينقل الأجواء المقلقة لمكان احتجاز النساء بشكل مدهش.

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