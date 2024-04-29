فيلم «Challengers» يحقق 25 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي خلال 3 أيام

يواصل فيلم Challengers صعوده في شباك التذاكر الأمريكي محتفظا بصدارة الإيرادات لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق إيرادات بلغت 3.7 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم على مدار 3 أيام لـ15 مليون دولار، وذلك وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وعلى مستوى السوق الخارجي حقق فيلم Challengers إيرادات بلغت 10 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم على المستوى العالمي لـ 25 مليون دولار.

الفيلم بطولة زندايا، جوش أوكونور ومايك فيست، وسيناريو جاستن كوريتزكيس، وإخراج لوكا جوادانيينو.

Civil War يتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات

وفي المركز الثاني جاء فيلم Godzilla x Kong: The New Empire محققا إيرادات بلغت 2.1 مليون دولار، بينما تراجع فيلم Civil War إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات لـ 2 مليون دولار، وذلك في أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم Unsung Hero بعد ما حقق إيرادات بلغت 1.7 مليون دولار، أما فيلم الرعب Abigail جاء في المركز الخامس بـ 1.4 مليون دولار.