جوني ديب يحضر العرض الخاص لفيلمه «Jeanne du Barry» في لندن

حرص النجم الأمريكي جوني ديب على التواجد رفقة المخرجة الفرنسية مايوين، خلال العرض الأول لفيلمهما «Jeanne du Barry» في المملكة المتحدة، والذي أقيم على مسرح كرزون في حى مايفير بالعاصمة البريطانية لندن، وهو الدور الأول الذي يعيده إلى السينما بعد فترة من الابتعاد بسبب الأزمة التي واجهها على خلفية مشاكله مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

وقال جوني ديب خلال ظهوره العلني النادر، إنه شعر بأنه محظوظ بشكل غريب بعد ما عُرض عليه دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر في فيلم «Jeanne du Barry»، موضحا: «عندما التقيت أنا وماوين لأول مرة وتحدثنا عن فكرة قيامي بالفيلم ولعب دور لويس الخامس عشر، لم يكن الأمر منطقيًا بالنسبة لي، حاولت إقناعها بالعدول عن الأمر، لكنها لم تسمع ذلك وكانت لديها شجاعة كبيرة لتضمني إلى الفيلم»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

نجوم السينما يحضرون العرض الأول لفيلم جوني ديب

كما ألقت المخرجة وبطلة الفيلم مايوين خطابًا موجزًا أوضحت فيه أنها أرادت إنتاج فيلم «Jeanne du Barry» منذ عام 2016، موضحة أنها كانت مهووسة بشخصية جين دو باري التي قدمتها خلال الفيلم، لسنوات عديدة، على حد تعبيرها.

وحرص عدد كبير من الفنانين والجمهور على حضور العرض الأول للفيلم ومن بينهم المخرج والممثل تيري جيليام، بالإضافة إلى الممثل ماكنزي كروك، الذي شارك في بطولة فيلم «Pirates of the Carribean»، وتعالى التصفيق والهتافات مع صعود جوني ديب إلى المسرح.