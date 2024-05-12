السيرة الذاتية للدكتور وليد محمد عفيفي بعد تعيينه عميدا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، عميدًا لكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، لمدة 3 سنوات.

السيرة الذاتية لعميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

وفيما يلي ننشر السيرة الذاتية لعميد كلية التجارة الجديد بجامعة كفر الشيخ بعد صدور القرار الجمهوري المتقدم:

تخرج الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، في كلية التجارة البيطري جامعة طنطا عام 1999، عمل مدرس مساعد بأكاديمية الألسن للسياحة والفنادق ونظم المعلومات الإدارية في عام 2006، وعمل مدرس مساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما عمل مدرس بقسم الرياضيات والإحصاء والتأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في عام 2008، ثم عمل مدرس بقسم الرياضيات والإحصاء والتأمين بكلية التجارة لجامعة كفر الشيخ في عام 2009.

حصل «محمد»، على درجة الماجستير في الإحصاء بمعهد البحوث والدراسات الإحصائية «جامعة القاهرة» عام 2003، ثم درجة الدكتوراة في الإحصاء بمعهد البحوث والدراسات الإحصائية «جامعة القاهرة» في عام 2007، وكان يشغل منصب وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ صدر القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ عميد كلية التجارة

ومن جهته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، لتعيينه عميدًا لكلية التجارة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.