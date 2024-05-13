«استرداد الآثار بين الواقع والمأمول».. ورشة للعاملين في السياحة 23 مايو الجاري

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع الإدارة العامة لاسترداد الآثار، عن عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار بعنوان «استرداد الآثار بين الواقع والمأمول»، وذلك يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 وذلك بالمتحف المصري بالتحرير.

شروط التقدم لحضور ورشة العمل التدريبة

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على قطاعات وإدارات الوزارة، إنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «استرداد الآثار بين الواقع والمأمول»، أن يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وأن لا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجب على كافة المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «استرداد الآثار بين الواقع والمأمول»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط وملء الاستمارة المرفقة، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه بعد غدا الأربعاء.