«المياه الجوفية المشكلات والحلول».. ورشة للعاملين بالسياحة 22 مايو الجاري

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا، عن عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار تحت عنوان «المياه الجوفية والمناطق التراثية المشكلات والحلول»، خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو، بمقر المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا بقويسنا.

شروط التقدم

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كافة قطاعات وإدارات الوزارة، إنه يٌشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «المياه الجوفية والمناطق التراثية المشكلات والحلول، أن يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا»، شريطة موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، على ألا يكون قد حصل على التدريب من قبل.

آخر موعد للتقدم لحضور ورشة العمل التدريبية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه على الراغبين في حضور ورشة العمل التدريبية «المياة الجوفية والمناطق التراثية المشكلات والحلول»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، مُوضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، في موعد أقصاه الأحد المقبل.