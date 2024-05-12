محافظ المنوفية: استلام المحطة الوسيطة بمدينة تلا للمخلفات الصلبة

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي للمحطة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

يأتي هذا خلال لقائه اليوم بوفد وزارتي البيئة والتنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام، بحضور النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس يحي عبد الله استشاري وزارة البيئة، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة والوفد المرافق، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

تفاصيل محطة تلا الوسيطة وتكلفتها

وتناول اللقاء، آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة بتلا المقامة على مساحة 8150 م2 تقريباْ، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وأشار محافظ المنوفية، أنه تم الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طن / يوم بدلاً من 230 طن / يوم، من أجل استيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظراً للزيادة السكانية والجمع اليومي، وثمن المحافظ جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

دعم المحطة بمعدات ثقيلة

وأضاف محافظ المنوفية، أنه في إطار التعاون والتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة في تلا بمعدات ثقيلة خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، موضحا أنه جرى تشكيل هيكل إداري للمحطة وتدريبه وصقل مهارته، بالإضافة إلى تدريب السائقين على المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.