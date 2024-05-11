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وكيل «زراعة المنوفية»: ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 76 ألف طن

كتب:

عصام علم الدين
01:28 م | السبت 11 مايو 2024
أثناء عملية توريد القمح

أثناء عملية توريد القمح

قال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن عملية توريد القمح في الصوامع والشون والهناجر الموزعة بنطاق المحافظة ارتفعت إلى 76 ألفا و118 طنا، مشيرا إلى أن نسبة حصاد محصول الذهب الأصفر في أراضي المنوفية مرتفعة للغاية، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل التوريد عن الأعوام الماضية. 

مساحة الأراضي الزراعية المنتجة للقمح تبلغ 99 ألفا و967 فدانا

وأشار وكيل وزارة الزراعة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المنتجة للقمح تبلغ 99 ألفا و967 فدانا و20 قيراطا، إذ تعتبر مساحة كبيرة نظرا للأرض الخصبة المتواجدة في جميع المراكز والمناخ المعتدل، لافتا إلى أن المحافظة تمتلك 13 من الصوامع والشون والهناجر على مستوى المراكز لاستقبال عمليات توريد القمح. 

محصول القمح أدخل البهجة والفرحة على قلوب المزارعين

وقال سيد عبد الحليم، أحد المزارعين، إن محصول القمح أدخل البهجة والفرحة على قلوب المزارعين هذا العام بسبب الإنتاجية العالية وعدم وجود آفات أو حشرات على مدار موسم الزراعة، إذ يبلغ إنتاج الفدان من الذهب الأصفر بنسبة تتراوح بين 20 و23 أردبا، كما أن المزراعين سعداء بأن الحكومة  حددت سعر القمح في عملية التوريد.

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بقلم عصام علم الدين