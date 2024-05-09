محافظ المنوفية: 31 مليون جنيه تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي بمشروعات الخطة الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة إنهاء المشروعات، وذلك في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مشروعات الخطة الاستثمارية في الشهداء

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مركز ومدينة الشهداء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية 31 مليون جنيه بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والاطفاء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

مشروعات الرصف والبيئة

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من كل مشروعات الرصف المستهدفة بالخطة والتي تضمنت رصف عدد من الطرق الداخلية، وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، وفي قطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بالشهداء وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، فضلا عن تطوير منظومة الحماية المدنية، كما تم الانتهاء من شراء وتوريد عدد من سيارات الكسح وذلك للتعامل مع كل أشكال الطوارئ والأزمات.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه جار الأعمال الإنشائية للسوق الحضارية والنموذجية الجديدة متعدد الطوابق، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية، وتذليل العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.