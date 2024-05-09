موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة.. بدأ العد التنازلي

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 خلال أيام قليلة إذ أعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة أولا وفقًا للجدول الرسمي الذي اعتمده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن تبدأ يوم 16 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن بداية امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ بمدارس المحافظة يوم 16 مايو الجاري، وجدول المواد كالآتي:

أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، ترتيب المواد والمواعيد بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة، كما يلي.

- موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

- موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

- موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة العلوم، يوم الاثنين 20 مايو 2024: .

- موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 بمحافظة الجيزة يوم 18 مايو الجاري، ووجّهت مديرية التعليم في الجيزة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وطالبت بمراجعة أوراق الطلاب الأوائل بعناية حتى يحصل كل منهم على تقديره الذي يستحقه، والتنبيه على إنجاز أعمال تقدير الدرجات كل يوم وإبلاغ المديرية، وجدول المواد كالآتي:

- امتحان اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

- امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

- امتحان الهندسة يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024.

- امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

- امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية، يوم الخميس مايو 2024.