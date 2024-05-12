بدء أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية المركزية الجديدة، بمقر حي شمال، مدينة دسوق، التي تتضمن 18 باكية، بمساحة 2500م، وبتكلفة 5.4 مليون جنيه، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تقديم خطة تشغيل وخدمات صيانة السيارات والمعدات

وأكد المحافظ أهمية إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة في مدينة دسوق، التي تهدف إلى تقديم خطة تشغيل وخدمات صيانة السيارات والمعدات، موجهًا بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشروع في أسرع وقت، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز التنمية المحلية في المحافظة.

مراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلّف في وقت سابق، الجهاز التنفيذي ومسؤولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.