كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية مجانا

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان، في صراع قاري جديد يسعى خلاله الفارس الأبيض للحسم المبكر في المغرب، لتسهيل مهمته قبل مباراة القاهرة والتي ستكون الفيصل في مصير الثنائي، والمقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجاري، في إطار إياب نهائي كأس الكونفدرالية.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

مباراة الزمالك ونهضة بركان تذاع بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس، بينما أعلنت بعض القنوات إذاعة نهائيات بطولات أفريقيا، وبينها نهائي الكونفدرالية بمشاركة الفارس الأبيض، ونهائي دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي أمام الترجي، وتأتي القنوات وتردداتها على النحو التالي:

قناة سبورت كلوب

القمر الصناعي: يوتل سات

التردد: 11471

معدل ترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي.

القناة الأرضية المغربية

القمر: نايل سات

التردد: 11744

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تفاصيل مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الزمالك يخوض مباراة نهضة بركان منتشيًا بعد الانتصار على رديمز الغاني، رغم الإصابات التي عانى منها على مدار مشواره القاري، إذ استطاع أن يتخطى عقبة الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، بعدما حقق الانتصار ذهابًا والتعادل السلبي إيابًا.

وعلى النحو التالي، أبرزت صحف المغرب دعمها الكامل لنهضة بركان، وذلك بالحديث عن المباراة المرتقبة وقدرة الفريق على الذهاب بعيدًا بعدما حقق المفاجأة ووصل إلى المباراة النهائية من المسابقة القارية، ليضرب موعدًا مع أحد عمالقة القارة السمراء.

وكانت شركة تذكرتي المسؤولة عن طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في القاهرة، أعلنت نفاد التذاكر بعد طرحها بدقائق، ليكون ستاد القاهرة كامل العدد في لقاء الذهاب، المقرر له يوم 19 من شهر مايو الجاري.