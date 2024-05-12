موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تترقب جماهير نادي الزمالك، مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تقام مساء اليوم، في المغرب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المغرب، على الملعب البلدي ببركان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان الليلة

تذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة «بي إن سبورتس 6»، بتعليق محمد فوزي القناة الصوتية الاولى، وجواد بدة القناة الصوتية الثانية.

طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان

طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان، مكون من: حكم الساحة الكيني بيتر واويرو كاماكو، يساعده كل من مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار، إضافة إلى باسيفيك ندابيها حكما رابعا، ويتولى الحكم التونسي هيثم قيراط، تقنية الفيديو، ويساعده توم أبونجيل من جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وأعلن الأتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، تقام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 19-5-2024 على استاد «القاهرة الدولي».