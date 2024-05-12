أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه اليوم الأحد

استقرت أسعار عملات دول البريكس، مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-5-2024، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي؛ أبرزها سعر الريال السعودي الذي سجل 12.63 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

عملات دول البريكس

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.66 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الجنيه المصري نحو 0.52 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

وبلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه في تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.