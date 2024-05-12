مشهد مبهر يُزين السماء خلال ساعات.. ظاهرة تحول ظلام الليل إلى اللون الأخضر

يترقب الكثيرون ما سيحدث في السماء خلال ساعات، حيث من المُتوقع أن تٌبهر الأضواء الشمالية سماء المملكة المتحدة الليلة، بعد إنذار أصفر لعاصفة مغنطيسية أرضية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ليام داتون خبير الطقس الشهير، أعلن عبر القناة الرابعة البريطانية، عن إمكانية عروض الشفق القطبي لليلة ثالثة على التوالي.

مشهد مُذهل يُزين السماء خلال ساعات

وقال: «أحدث التنبؤات الفضائية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تتوقع وصول المزيد من عمليات الانبعاث الكتلي الإكليلي CMEs اليوم الأحد».

وبحسب تصريحات خبير الطقس، فإن هذا يٌعني أنه من المحتمل حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية قوية أو شديدة أخرى، لذلك، قد يكون هناك عرض آخر للشفق القطبي.

وأوضح: سيزداد النشاط المغناطيسي الأرضي مرة أخرى اليوم، لكن قد لا يتزامن ذروة النشاط مع الظلام.

في نفس السياق، أصدرت AuroraWatch UK، التي تديرها جامعة لانكستر، تنبيهات بشأن مٌشاهدات مٌحتملة للشفق القطبي الشمالي عبر أجزاء من المملكة المتحدة.

ظلام الليل سيتحول إلى اللون الأخضر خلال ساعات

وأوضحت الخدمة إلى أن جزر شيتلاند والمناطق القريبة من أبردينشاير تتمتع بأفضل فرصة لمشاهدة المشهد السماوي.

وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «NOAA» أعلنت أن عاصفة مغناطيسية أرضية «شديدة» من طراز G5، وهي أقوى مستوى من العاصفة الشمسية، ضربت الأرض يوم الخميس، وقد نجم هذا الاضطراب القوي عن مجموعة من البقع الشمسية «الكبيرة والمعقدة»، التي يبلغ قطرها 17 مرة قطر الأرض.

توضح متاحف جرينتش الملكية أن الشفق القطبي يكون مرئيًا عادةً بالقرب من القطبين في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، هذه العروض المذهلة لسماء الليل، التي تحولها إلى اللون الأورجواني والأخضر، هي نتيجة للنشاط الشمسي.

وأوضح المتحف أن «العواصف الشمسية على سطح نجمنا تنتج سحبا ضخمة من الجسيمات المشحونة كهربائيا، يمكن لهذه الجسيمات السفر ملايين الأميال، وقد يصطدم بعضها بالأرض في النهاية»