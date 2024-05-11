«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية اليوم.. والعظمى تسجل 30 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الحارة تسيطر على طقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 30 درجة.

الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر عند الخروج والقيادة على الطرقات.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 30 - 18

العاصمة الإدارية 30 - 18

أكتوبر 31 - 17

بنها 29 - 17

دمنهور 30 - 17

وادي النطرون 29 - 17

كفر الشيخ 29 - 18

المنصورة 29 - 18

الزقازيق 30 - 18

شبين الكوم 30 - 17

طنطا 29 - 17

دمياط 25 - 18

بورسعيد 25 - 18

الإسماعيلية 31 - 17

السويس 30 - 18

العريش 27 - 15

رفح 26 - 14

رأس سدر 31 - 17

نخل 31 - 14

كاترين 30 - 12

الطور 34 - 18

طابا 32 - 19

شرم الشيخ 36 - 23

الإسكندرية 24 - 17

العلمين 24 - 16

مطروح 23 - 14

السلوم 23 - 13

سيوة 28 - 14

رأس غارب 36 - 23

الغردقة 37 - 25

سفاجا 35 - 22

مرسى علم 37 - 23

شلاتين 36 - 22

حلايب 35 - 22

أبو رماد 33 - 21

رأس حدربة 33 - 21

الفيوم 32 - 17

بني سويف 32 - 17

المنيا 33 18

أسيوط 35 -19

سوهاج 38 - 22

قنا 42 - 24

الأقصر 42 - 25

أسوان 43 - 25

الوادي الجديد 39 - 22

أبو سمبل 43 - 25