«الأرصاد» تحذر مرضى الحساسية.. و5 نصائح للتعامل مع ظاهرة جوية تستمر 6 أيام

برودة في اليدين والرجلين، نشعر بها في الساعات الأخيرة من الليل، مع أجواء باردة على أغلب الأنحاء، تجعل الفرد في حاجه ماسة لارتداء الملابس الثقيلة، الأمر الذي هيئة الأرصاد الجوية لإصدار تحذير لفئة وحيدة من الخروج في تلك الأجواء.

نشاط للرياح ربما يكون مثيرًا للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة على بعض محافظات الصعيد، لذا وجب على مرضى الجهاز التنفسي من توخي الحذر التام في أثناء الخروج، والحرص على ارتداء الكمامات باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بتلك التغيرات الجوية وفقًا لمحمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

نصائح للتعامل مع الحالة الجوية الـ6 أيام المقبلة

نشاط الرياح والأتربة بداية من الغد وحتى الخميس المقبل، لذا ينصح خلال هذه الفترة بضرورة غلق النوافذ والأبواب جيدًا، ويصل نشاط الرياح على البحر المتوسط، ومن الممكن أن يصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات في الأمواج، ولكن لا تناسب المصيفين أو المصطفين على الشواطىء، لذا نوجهم بضرورة الحذر التام، واتباع التعليمات من طاقم المسولين هناك:« أحيانا بيبقى فيه إشارت حمراء ودي معناها عدم النزول إطلاقا للبحر في الوقت ده لازم ياخدوا بالهم منها».

وتابع «القياتي»: أن الأسبوع المقبل سيبدأ نشاط في الرياح في فترة الليل، وتبدأ العودة إلى انخاض درجات الحرارة مجددًا، وتسجل 16 و17 درجة مئوية على أغلب الأنحاء، فنشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة يزيد من شعورنا بالبرودة، لذا نوجه المواطنين في حالة الخروج في الساعات المتأخرة من الليل بعدم ارتداء الملابس الصيفية.