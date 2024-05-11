تحذير من ظاهرة جوية تضرب الصعيد خلال ساعات.. أجواء أوروبية وعاصفة ترابية

تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث تشهد تغيرات جوية شديدة ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، يصاحبها نشاط رياح ورمال مثيرة للأتربة، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، مٌشيرة إلى أن البلاد تتعرض إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد غدا، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ما أثار تساؤلا: «هل تكون العاصفة الترابية مثل عاصفة أسوان والأقصر» التي حدثت منذ أسبوعين.

حالة الطقس غدا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تتعرض محافظات الصعيد إلى تقلبات جوية غدا بسبب دخول جبهات هوائية تجعل درجات الحرارة مختلفة عن درجات الحرارة الحالية، مما يؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة نتيجة وجود نشاط نسبي للرياح، أما عاصفة أسوان والأقصر فهي حدثت نتيجة نشاط رياح على الأرض وصاحبها سحب رعدية على جنوب الصعيد أدت إلى حدوث هواء هابط أسفل هذه السحب وهذا ساعد بشكل كبير على الإثارة القوية للرمال والأتربة.

وتوقع «القياتي»، أن تحدث إثارة عادية للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح غدا، مُشيرا إلى أن درجات الحرارة تكون منخفضة عن درجات حرارة طقس اليوم على كافة الأنحاء بسبب وجود كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي على طبقات الجو العليا، بارتفاع أمواج من 5 إلى 6 كيلو يصاحبه تكاثر للسحب على شمال البلاد والقاهرة ومناطق شمال الصعيد مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، وسقوط أمطار خفيفة.

درجات الحرارة في طقس غدا

وأضاف «القياتي»، أن درجات الحرارة غدا ما بين 29 و28 على محافظة القاهرة، مُشيرا إلى أن الكتل الهوائية تصل إلى محافظات الصعيد، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة فيها إلى 29 درجة مئوية، أي أن طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

ونصح «القياتي»، بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل، لأن هناك فرقا كبيرا في درجات الحرارة في ساعات الليل ودرجات الحرارة في ساعات النهار يصل إلى 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح مما يؤدي إلى الشعور بانخفاض في درجات الحرارة.