3 طرق سحرية للتخلص من سخونة المنزل في الصيف.. «مش هتحتاج تكييف»

مع وصول درجات الحرارة أعلى الـ35 درجة مئوية مع آخر أسابيع فصل الربيع واقتراب فصل الصيف، يجد الكثير من الناس أنفسهم غير مُجهزين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، حيث يهربون إلى التكييف من أجل التخلص من سخونة الطقس.

ظاهرة أخرى يشتكي منها الكثيرون، حيث إن البعض يعاني من أن منزله يكون أكثر حرارة من الشارع، ما يجعلهم يبحثون عن حلول فعالة للتخلص من حرارة الجو.

حيل للتخلص من حرارة الطقس داخل المنزل

إذا كنت تعاني داخل منزلك من سخونة الطقس، فهناك بعض الأشياء التي يُمكنك القيام بها للمساعدة في التهدئة، وجعل الطقس أكثر بُرودة دون استخدام التكييف، بحسب موقع Dailyexpress.

ويستعرض «الوطن»، 3 حيل سحرية للتخلص من الطقس للحار داخل المنازل، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية التي تأتي على النحو التالي:

1 ضع وعاء من الثلج أمام المروحة

تعد هذه واحدة من أسرع الطرق للتبريد من خلال استخدام المروحة ووضع وعاء مملوء بالثلج بجانبها، عندما يذوب الثلج في الوعاء، ستلتقط المروحة الهواء البارد وتوزعه في جميع أنحاء الغرفة.

2 أغلق النوافذ والستائر

نصيحة أُخرى مُهمة، هي إغلاق النوافذ والستائر لمنع دخول الهواء الساخن، من الخارج، إذ يُؤدي إلى رفع درجة الحرارة في منزلك.

البقاء رطبا يساعد عل تخفيف الشعور بحرارة الطقس داخل المنزل

3 تجميد زجاجة ماء ساخن

للمُساعدة في الحفاظ على درجة الحرارة باردة في منزلك، من خلال إغلاق النوافذ والستائر، وكذلك وضع مروحة مع وعاء من الثلج، يُمكنك جعل المنزل أكثر برودة، من خلال وضع زجاجة ماء ساخنة للتجميد في الفريزر.

بمجرد تجميدها، يٌمكن إخراج زجاجة المياه المٌجمدة ووضعها بالقرب من قدميك، للمُساعدة على شعورك بالبرودة.

ونصح التقرير بضرورة البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء، وتجنب الأنشطة المٌسببة للجفاف، مثل ممارسة التمارين الرياضية القوية.