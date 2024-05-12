الكان أوتو EIM Group تحصل على وكالة حصرية لـBAIC في مصر

أعلنت الكان أوتو، الشركة الرائدة في مجال السيارات والعضو في مجموعة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، عن إنجاز استراتيجي مهم يعزز مكانتها في سوق السيارات المصري. حيث تمكنت من الحصول على وكالة حصرية للعلامة التجارية «BAIC».

تأسست مجموعة EIM في عام 1979 كجزء من شركات مجموعة الكان القابضة، وقد نمت وتطورت لتصبح رائدة في مجال الأعمال مع تمثيل لعدة علامات تجارية بارزة مثل كيا، رينو، وهيونداي للحافلات والنقل، بالإضافة إلى العديد من العلامات الأخرى في مختلف القطاعات.

تأسست شركة "BAIC" في عام 1958 في بكين، الصين، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة السيارات، مع تاريخ طويل من النجاح والتميز في تقديم مجموعة متنوعة من السيارات، بما في ذلك السيارات الركوب ، التجارية، والكهربائية.

هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة في رحلة الكان أوتو، حيث ستتيح للشركة تقديم تجربة فريدة لعملائها في مصر، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من سيارات BAIC التي تتميز بأحدث التكنولوجيا بأسعار تنافسية.

من المقرر إطلاق السيارات BAIC رسميًا في السوق المصري في نهاية مايو 2024، وسيتم توفيرها في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز التزام الكان أوتو وBAIC بتقديم أفضل الخدمات والتجارب لعملائهما.

هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الكان أوتو وBAIC في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة وتجارة السيارات، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز مكانة كل منهما في السوق المصري وعلى المستوى العالمي.

تتضمن مجموعة السيارات التي ستقدمها الكان أوتو في مصر سيارات سيدان أنيقة، وسيارات SUV عملية، وسيارات Off-Road، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية المبتكرة، لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء.

نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستكون ناجحة، وستسهم في تعزيز مكانة BAIC في السوق المصري، وتوفير تجربة استثنائية لعملائها. نتطلع إلى بدء هذه الرحلة الجديدة معًا وتحقيق نجاح مشترك.