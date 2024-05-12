مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة عملاء مراكز وقرى دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، تقديم خدمات العملاء من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين في الفترة من اليوم حتى الخميس المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية مساءً، ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والقرى

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، المواعيد المقررة لوجود سيارات خدمة العملاء في المراكز والقري التابعة لها كما يلي.

- اليوم وغدا في الخياطة - الجامع الكبير.

- اليوم وغدا وبعد غد في كفر البطيخ - ميدان الجمعية.

- الثلاثاء المقبل في دقهلة - سيف الدين,

- الأربعاء المقبل في دمياط - منطقة المطري.

- الخميس المقبل في دمياط - ميدان الساعة.

- الخميس المقبل في فارسكور - أمام جامع النصر.

خدمات سيارات العملاء

وأوضحت الشركة، أنّها تقدم جميع الخدمات من خلال سيارات خدمة العملاء ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير»، لافتا إلى أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور إلى مراكز الخدمة.