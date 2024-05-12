بلينكن: إدارة بايدن لن تٌرسل أسلحة لإسرائيل تتسبب في قتل المدنيين برفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الدخول إلى رفح الفلسطينية لا يحل مشكلة منع عودة حماس إلى السلطة في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف: «إدارة بايدن لن ترسل أسلحة لإسرائيل تتسبب في قتل المدنيين برفح الفلسطينية».

وتابع: «يجب أن تكون هناك خطة موثوقة بشأن المدنيين في قطاع غزة ولم نر هذه الخطة بعد، ولن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية دون خطة ذات مصداقية لإبعاد المدنيين عن الأذى».