وظائف خالية برواتب مجزية.. التفاصيل ورابط التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
06:40 م | الأحد 12 مايو 2024
وظائف تعبيرية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدة مجالات، للحاصلين على المؤهلات العليا، وبرواتب مجزية، وإليك التفاصيل:
وظائف مجموعة «US GROUP»
في اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة «US GROUP» ببني سويف، تطلب الوظائف الآتية:
• معد دراسة جدوى «فني - مالي - تسويق».
• مسوق إلكتروني سوشيال ميديا SEO.
• باحث لغة عربية.
• باحث إدارة إعمال.
• باحث قانوني.
• مترجم إنجليزى عربي.
• مترجم عربي إنجليزى.
متطلبات الوظيفة
للالتحاق بإحدى هذه الوظائف يتطلب بعض من الشروط التالية:
• مؤهل عالٍ.
• خريج كليات اقتصاد وعلوم سياسية – تجارة – إدارة أعمال لبعض الوظائف التي تحتاج تلك المؤهلات.
• خبرة حد أدنى شهر.
• خبرة سنة لبعض الوظائف.
• من أبناء محافظة بني سويف.
• خبرة في الترجمة لمدة 6 شهور لوظائف الترجمة.
الحقوق والمميزات
• رواتب مجزية.
• تأمينات اجتماعية.
• مزايا مادية ومعنوية.
• مزايا مادية ومعنوية.
التقديم على الوظائف
وللتقديم على تلك الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان التالي:
مقر مركز شباب صلاح سالم - شارع السلخانة محي الدين - بني سويف، وذلك يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء.