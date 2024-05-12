«مياه القاهرة» تعلن أسماء المقبولين في وظائف الشركة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى نتيجة 809 من المتقدمين المقبولين سواء أساسي أو احتياطي، لشغل الوظائف المعلن عنها وفق الإعلان رقم 3 لسنة 2023، منهم 463 متقدما لوظيفة فني تشغيل و376 مقبولا من المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن.

مكان امتحان المتقدمين لوظائف شركة المياه 2023

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أجرت المقابلة الشخصية لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية لوظيفة فني تشغيل، طبقا لإعلان التوظيف رقم 3 الصادر في 29-11-2023 السبت 27 أبريل 2024 بمقر نادي الشركة الكائن 9 شارع الفردوس امتداد شارع أحمد سعيد أمام شركة تاكي طبقا للكشوف المرفقة.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف فني تشغيل ومراقب أمن وفق الإعلان رقم 3 لسنة 2023، حيث أوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كما يلي.

- أن يكون المتقدم مقيما في القاهرة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق «كهرباء - مياه - غاز».

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لمختلف الوظائف.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور 5 سنوات.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2023

طالبت شركة مياه الشرب في القاهرة، المتقدمين لشغل وظيفة فني تشغيل ومراقب أمن، بتقديم المستندات التالية «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية - صورة شخصية».