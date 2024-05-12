آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة حلوان.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تنتهي فرصة التقديم على الوظائف الشاغرة التني أعلنت عنها جامعة حلوان عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال أيام، حيث يُغلق باب التقديم الخميس المقبل.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وترصد السطور التالية، الوظائف الشاغرة في جامعة حلوان والمستتندات المطلوبة وطريقة التقديم، وفق ما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهي كالتالي:

نوعية الوظائف

1- أمين عام الجامعة.

2- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

3- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

4- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وأن يكون حاصلا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في السنتين الأخيرتين.

2- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

3- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية.

4- إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي.

5- عدد 6 صور شخصية.

6- صورة البطاقة الشخصية ساريه.

7- صورة جواز السفر إن وجد.

8- شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

وتُقديم الطلبات شخصيًا وتسلم باليد باسم رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية - جامعة حلوان بالمبنى الإداري، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة عن طريق البريد ويتم تلقى الطلبات من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ2 مساءًا

وللمزيد من التفاصيل عن الوظائف الشاغرة بجامعة المنصورة، من خلال التقرير التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=k4HiCrW9rcsP/Nvx2kn2MA==