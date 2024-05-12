كاتب صحفي: مصر بذلت مجهودات للتوصل لهدنة بغزة في ظل التعنت الإسرائيلي

قال أحمد أيوب الكاتب الصحفي، إنّ اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، خطوة تأتي في إطار التعامل المصري الحكيم والحاسم منذ بداية الحرب على غزة.

وأكد أنّ مصر بذلت مجهودات خلال الفترة الماضية، في محاولة لتوثيق الأحداث والتوصل إلى هدنة في ظل التعنت الإسرائيلي على مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي: «مصر نبهت على خطورة الأمر وحملت إسرائيل مسؤولية التدهور الواضح داخل قطاع غزة؛ لكن إسرائيل تصر على مواصلة إشعال المنطقة بالكامل».

دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا

وتابع: «خطوة مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا، رسالتها واضحة أن مصر لن تسمح بهذا التمادي الإسرائيلي في الإجرام وتؤكد موقفها الواضح، أن ما يحدث من جرائم مُخالفة للقانون الدولي الإنساني، ولابد أن تتوالى الخطوات التصعيدية لمنع وإيقاف العداون الإسرائيلي، كما طالبت مصر مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدم».