كاتب صحفي: رؤية مصر شاملة لملف الصراع بالمنطقة وتتمتع بسياسة حكيمة

أكد الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، أنَّ مصر لديها رؤية شاملة لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتمتع بسياسة حكيمة وهادئة وشاملة بالمنطقة، وموقفها خطوة كبيرة وتحول نوعي هام لدولة لديها مسؤولياتها، وذلك تعليقا على اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق أهل غزة.

وتابع «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مصر لديها أدوارا متقدمة على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بـ القضية الفلسطينية ودعمها، سواء الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، وكذلك الإنساني والقانوني من الأصعدة المهمة التي تحركت عليها الدولة المصرية.

ويرى أنَّ انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تطور مهم ونوعي، ومصر لديها إدراك عميق بما يجري على الأرض، ولديها رصد وتوثيق على مدار الساعة، لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن مصداقيتها على المستوى الإقليمي والدولي.