بعد وفاته.. 10 معلومات عن يوسف عدلي أصغر مربي نعام في مصر

لم يقف الشاب يوسف عدلي مكتوف الأيدي يومًا، فمنذ أن أطفأ شمعته السابعة عشرة، قرر تنفيذ أولى خطوات أحلامه بأن يصبح أصغر رجل أعمال في مجال تربية النعام، أنه الشاب يوسف عدلي، الذي عاش حياته يخدم الشباب، وينقل لهم خبراته، قبل أن يصدم الجميع بخبر رحيله اليوم، بعد حادث أليم تعرض له.

وسرعان ما تحولت صفحة الراحل يوسف عدلي إلى دفتر عزاء، إذ دون أصدقاؤه: «الشاب الخلوق الصدوق.. رحمك الله رحمة واسعة.. احتسبك عند الله شهيدًا.. رأيت فيك ما لم أر في غيرك.. شرفت بمعرفة نموذج مثلك وكنت أرجو الله أن أراك كما تمنيت أصغر رجل أعمال في الشرق الأوسط.. والله لكانت عيني تقر بما أراك فيه من نجاح.. فجعني موتك.. آلمني قلبي لفقدك»، وكتب آخر: «إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا يوسف كنت محترمًا وخَلوقًا وتحب خدمة الناس، الله يرحمك ويسامحك يا يوسف العادلي».

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سبب وفاة يوسف عدلي أصغر مربي نعام في مصر

توفي الشاب يوسف عادلي، خلال الساعات الماضية، إثر اصطدام سيارته أعلى طريق شبرا بنها الحر.

معلومات عن يوسف عدلي أصغر مربي نعام في مصر

ونرصد معلومات عن يوسف عدلي أصغر مربي نعام في مصر، وفقًا لحواره السابق مع «الوطن» وتصريحاته التلفزيونية.

من هو يوسف عدلي أصغر مربي نعام؟

يُدعى يوسف عدلي.

يبلغ من العُمر 23 عامًا.

يقطن في بنها.

بدأ مشروعه بـ «كتكوت» واحد وهو في عمره الـ17.

صاحب مؤسسة يوسف العدلي للنعام.

يلقبه العاملون بالمجال لقب «اصغر رجل أعمال».

درس الهندسة الزراعية.

بدأ مشروعه دون أن يؤمن به أحد، أو يساعده من حوله، لكنه استفاد من خبرات «أخواله» القائمين على إحدى مزارع تربية وإنتاج النعام.

كان يبيع لحم وريش وبيض وكتاكيت النعام للخارج، عقب عامين من إنشاء المشروع.

قدم قبل وفاته العديد من الدورات التدريبية المجانية، حول تربية النعام.

كان يحلم بامتلاك أكبر مزرعة للنعام في الشرق الأوسط.

لا يتابعه سوى 1500 متابع عبر موقع التواصل «إنستجرام».

آخر ما كتبه يوسف عدلي

كان آخر ما كتبه مربي النعام، الراحل يوسف عدلي: «افتكر كويس إنك مهما عملت ما تقدرش تجبر حد يقدرك أو يحترمك أو يفهمك ويتفهمك أو يدعمك أو يحبك أو يفتقد غيابك أو يستثنيك أو يهتم بيك لو مش حابب يعملك ده.. لكن تقدر تختار ماتكونش الا مع اللي شايفك تستاهل كل ده».