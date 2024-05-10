عاجل.. رضا سليم يتواصل مع الشيبي لحل أزمة حسين الشحات.. ولاعب بيراميدز يحدد شروطه

تواصل المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مواطنه محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، من أجل التصالح مع حسين الشحات، جناح «الأحمر»، وإنهاء الأزمة الخاصة به خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد الأحداث بين الثنائي ووصول الأمر إلى المحاكم المدنية.

تفاصيل رد الشيبي على رضا سليم بشأن التصالح مع حسين الشحاتوعلم «الوطن سبورت»، من مصادره داخل نادي بيراميدز، أن رضا سليم تواصل مع محمد الشيبي، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل حل أزمة حسين الشحات، والتصالح بين الثنائي، وطلب لاعب بيراميدز تقديم نجم الأهلي مؤتمر صحفي، والاعتذار له ولأسرته، عما أصابهم من ضرر نفسي ومعنوي، بسبب صفعه وسبه أمام الجميع.

وتطورت الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية؛ إذ حددت المحكمة يوم 30 مايو الجاري، موعدا نهائيا، من أجل النطق بالحكم في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي، على خلفية ما حدث خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد أعلن معاقبة حسين الشحات 6 مباريات، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية ما بدر من اللاعب خلال لقاء الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري.