حسم الجدل في قضية الشيبي والشحات «مستند»

لا يزال الجدل مستمرا في أزمة واقعة تعدي حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الموسم المنقضي، وترتب على إثرها لجوء لاعب «السماوي» للمحاكم العادية والقضاء المدني وتحويل الخلاف من المستطيل الأخضر لقضية جنائية.

وبالعودة للوراء قليلا واستنادا إلى لوائح اتحاد الكرة والخطاب الرسمي المرسل من «الجبلاية» لنادي بيراميدز بشأن لجوء محمد الشيبي للقضاء في قضية تعدي حسين الشحات عليه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز بالموسم الماضية، فإن اللوائح وخطاب الاتحاد ينقذان جناح المارد الأحمر ويدينان اللاعب المغربي في هذه الواقعة.

لائحة الانضباط والأخلاق تدعم حسين الشحات في واقعة التعدي على الشيبي

وتنص المادة 38 الفقرة الثانية من لائحة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على: «يختص المجلس دون غيره بتفسير أي من مواد هذه اللائحة في حالة الخلاف على تفسيرها وذلك بعد تقديم مذكرة من اللجنة».

وفي 4 يناير الماضي، فسر اتحاد الكرة في بيان رسمي مرسل لبيراميدز أن محمد الشيبي أخطأ باللجوء للمحاكم العادية، وذلك في تعليقه على أحداث هذه المباراة، موضحا أنها مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم ولائحة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» باعتبار أن الأحداث متعلقة بالمباراة.

خطاب رسمي من اتحاد الكرة لـ بيراميدز بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي

ونص خطاب اتحاد الكرة المرسل لبيراميدز على: «أما عن واقعة تقديم بلاغ للنيابة العامة من اللاعب محمد الشيبي بشأن هذه الأحداث فهو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم ولائحة الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار أن الأحداث متعلقة بالمباراة وهذا ما ورد بتقرير مراقب المباراة وتم التعامل معها وفقا للوائح المحددة لذلك».

وبناءً على ما تقدم فقد أُحيل الأمر للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما تراه مناسباً طبقاً للوائح المطبقة في هذا الشأن.

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر كانت قد حجزت الدعوى المقامة من محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي يتهمه فيه بالسب والقذف والتعدي عليه لجلسة 30 مايو الجاري للنطق بالحكم.