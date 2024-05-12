السفير محمد حجازي: مصر دولة صاحبة مسؤولية وتدخلها في دعوى جنوب إفريقيا رد قوي

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أنّ اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هو بيان قوي يصدر عن دولة صاحبة مسؤولية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحياة اليوم المُذاع على فضائية الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدبلوماسية المصرية تتحرك في جميع الاتجاهات، من خلال فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، والتحرك على المستوى السياسي من خلال الدبلوماسية المصرية والمحافل الدولية في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

مصر تعتزم دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وأكد السفير حجازي، على أنّ الدولة المصرية بذلت ما تستطيع حتى وصلنا إلى مرحلة أن آليات القتل الإسرائيلية أصبحت تتحرك بعشوائية وشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني، لهذا وجدت مصر أنه من المطلوب في هذه المرحلة الانضمام بشكل فعلي مع جنوب أفريقيا في اعتزامها للتدخل أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.