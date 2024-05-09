وزير الحج السعودي: استخدام «التاكسي الطائر» و«الدرونز» هذا العام

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن عمل الوزارة على تجهيز إعداد تقنيات ووسائل نقل أكثر مرونة وسرعة خلال موسم حج هذا العام، ومنها «التاكسي الطائر» و«الدرونز» للعمل على توظيفه لتسهيل رحل الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.

نماذج حديثة من النقل يتم العمل عليها

وصرح وزير النقل السعودي، في حوار تليفزيوني، أن هناك نماذج حديثة من طرق النقل وجاري التنسيق مع شركات نقل مختلفة من أجل تقديم منتج نقل عملي للسنوات المقبلة، مستطردا:«وسنجرب «التاكسي الطائر» و«الدرونز» في موسم حج هذا العام».

دراسة وسائل النقل الأنسب للحجاج

ولفت الوزير السعودي، إلى أنه يدرس كافة الأمور الخاصة ببيئة الحج من أجل التعرف على وسائل النقل المناسبة للحجاج زوار بيت الله الحرام، خاصة في ظل إطلاق أكبر خطة تشغيلية للنقل في البلاد يشارك فيها أكثر من 38 ألفا من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية والطرقية واللوجستية تعمل منذ وصول الحجاج للسعودية حتى إتمام المناسك ومغادرة البلاد.