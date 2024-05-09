«الأوقاف» تُعلن افتتاح 19 مسجدًا في عدد من المحافظات غدا

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 19 مسجدًا غدا الجمعة، في إطار خطة عملها خلال الفترة المقبلة لإعمار بيوت الله ومن بين هذه المساجد، 16 مسجدًا جديدًا أو تم تجديدها وإحلالها، بالإضافة إلى 3 مساجد خضعت لأعمال صيانة وتطوير.

وزارة الأوقاف تُعلن افتتاح 19 مسجدًا غدا

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير المساجد وتوفير بيئة مناسبة للعبادة والتلاقي الديني، وقد بلغ إجمالي عدد المساجد التي افتتحت منذ 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 961 مسجدًا، بما في ذلك 750 مسجدًا جديدًا أو تم تجديده وإحلاله، و211 مسجدًا خضعت لأعمال صيانة وتطوير.

وجاءت قائمة بأسماء المساجد الجديدة والمجددة والتي سيتم افتتاحها كالتالي:

مساجد الإحلال والتجديد

1- مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة

2- مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط

3- مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط

4- مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط

5- مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا

6- مسجد الصالحين (ناصف) – سجين الكوم - قطور

7- مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة الثانية

8- مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر

9- مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف

10- مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط

11. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور

12. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات

13. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم

14. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ

15. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح

16. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس

مساجد الصيانة:

1.مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت

2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق

3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية