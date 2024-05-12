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نوال الزغبي تكشف عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «من باريس»

كتب:

ياسمين محمود
08:03 م | الأحد 12 مايو 2024
نوال الزغبي

نوال الزغبي

كشفت المطربة نوال الزغبي‬ عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة ‫«من باريس»‬ التي تصدر قريبا على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت نوال الزغبي البوستر الدعائي عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: من باريس لكل بلاد العالم. 

الأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، والكليب من إخراج نضال بكاسيني.

«بحكي عنك» لنوال الزغبي

وكان آخر أعمال نوال الزغبي، باللهجة المصرية أغنية «بحكي عنك»، في فبراير الماضي، وهي من ألحان وكلمات عمرو الشاذلي، توزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، وتجاوزت ملايين المشاهدات من خلال موقع «يوتيوب».

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