نوال الزغبي تطرح البوستر الدعائي لأغنية «بحكي عنك»

طرحت الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لأغنية بحكي عنك، والمقرر طرحها الخميس المقبل.

ونشرت نوال الزغبي، البوستر الدعائي للأغنية معلقة: «لما تسمع بحكي عنك مش هتقدر يوم تغيب، ترقبوا أغنية بحكي عنك يوم الخميس 1 فبراير على جميع المنصات الموسيقية».

أغنية فخامة معاليك لنوال الزغبي

وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بأغنية فخامة معاليك من كلمات الشاعر خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك يا حبي الجنوني، غيره غيره ما بي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره ما بي غيره ويلي ويلي منا ويله.