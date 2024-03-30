باللهجة المصرية.. تفاصيل أحدث أغنيات نوال الزغبي قبل طرحها

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لطرح أحدث أغانيها باللهجة المصرية، بعنوان «قصر الشوق»، والتي تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي خالد ڤرناس وفهد الزاهد، ومن ألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، إذ تواصل وضع اللمسات النهائية لها والمقرر عرضها بعد عيد الفطر المقبل.

آخر أعمال نوال الزغبي باللهجة المصرية

وكان آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية «بحكي عنك»، في فبراير الماضي، وهي من ألحان وكلمات عمرو الشاذلي، توزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، وتجاوزت حاجز 5 ملايين مشاهدة من خلال موقع يوتيوب.

أحدث أغاني نوال الزغبي

كما طرحت مؤخرًا المطربة نوال الزغبي أغنية «فخامة معاليك»، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج فادي حداد، وأدتها باللهجة الخليجية.