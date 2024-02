نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بصورتها مع ابنها.. شكله أدهش الجمهور

فاجأت الفنانة نوال الزغبي جمهورها، بالظهور على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» رفقة نجلها «جوي» في أحدث ظهور له، وانهالت عليها التعليقات بدهشتهم أن لها ابن آخر غير ابنتها «تيا».

ظهور نادر لابن الفنانة نوال الزغبي

دهشة كبيرة سيطرت على جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حينما شاركت أحدث صورة لها رفقة نجلها جوي ديب «Mom and son with my love Joey»، وانهالت التعليقات عليها بأنه يشبه الفتيات، فضلًا عن أنه يشبهها كثيرًا، وأخيرًا منهم من تفاجأ بوجود ابن لها غير ابنتها الكبرى «تيا» صاحبة الـ25 عامًا.

«فى اشية كتير منك الذهبية»، «نسخة منك يا فنانة»، «كنت مفكراه بنت»، «شعره طويل ويشبه البنات» كانت هذه أبرز تعليقات محبي الفنانة نوال الزغبي، التي انهالت على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الشخصي «إنستجرام».

توأم الفنانة نوال الزغبي جوي وجورج

وكانت الفنانة نوال الزغبي، شاركت صورة من قبل لابنها الآخر «جورج» وهو الشقيق التوأم لـ«جوي»، اللذين يبلغان من العمر 22 عامًا، وظهر «جورج» شابًا وسيمًا ويشبه والده إلى حد كبير وفق معلقين، بينما شبهه البعض الآخر، بالفنان المغربي سعد لمجرد.

في تصريحات تلفزيونية لـ«الزغبي» ذكرت أن ابنيها لا يحبان الظهور إلى العلن، وقليلا الظهور مع والدتهما أيضًا، وهو ما جعل الجمهور يتفاجأ بوجود أبناء لها بهذا الشكل، داعين الله بأن يحميهما ويحفظهما.