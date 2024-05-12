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عبدالهادي القصبي: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بسماحة مصر ووسطيتها

كتب:

منة شبانة
08:25 م | الأحد 12 مايو 2024
مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

بعث عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجهُا التحية لأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ التصوف في مصر.

افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة زينب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية الحياة من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ ما حدث اليوم بافتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة زينب، هو تغيير لوجه مصر الحضاري والإسلامي، والذي بدأ بافتتاح مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفسية.

مصر هي الملجأ وأرض الأمن والسلام

وأكد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على أنّ وجود آل بيت رسول الله في مصر، هي رسالة أنه كلما ضاقت الحياة وكان هناك صعوبات، كانت مصر هي الملجأ وأرض الأمن والسلام، مشيرًا أنّ اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت، هي رسالة للعالم أن مصر هي دولة الوسطية والتسامح وإعلاء القيم التي نحتاجها.

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بقلم منة شبانة